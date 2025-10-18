На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Медведев назвал неработающим тезис Трампа о двух победителях в конфликте

Медведев считает неработающим тезис Трампа о признании Украины победителем
Екатерина Штукина/РИА Новости

Россия и Украина не могут быть вдвоем признаны победителями в конфликте. Об этом заявил зампред Совбеза России Дмитрий Медведев в своем Telegram-канале.

Ранее президент США Дональд Трамп во время встречи с украинским президентом Владимиром Зеленским в Белом доме заявил, что Россия и Украина должны признать себя победителями в конфликте, чтобы закончить его.

«Да, так часто бывает по итогам военных столкновений. Но это не наш случай. И дело не только в том, что нам нужна победа с известными всем условиями. Это аксиома», — написал Медведев.

По его мнению, украинские власти не могут быть признаны «победителем у себя дома ни при каких условиях», так как им не простят потерю территорий.

По данным портала Axios, встреча Трампа с Зеленским в Вашингтоне была «непростой» для президента Украины, который ожидал, что она завершится передачей дальнобойных ракет и ракет ПВО в обмен на украинские БПЛА.

Их переговоры стали третьими в 2025 году. За день до нее американский лидер провел длительный телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным — они договорились о встрече в Будапеште.

Ранее политолог предположил, что повлияло на решение США по ракетам Tomahawk.

