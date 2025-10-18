За сутки ВСУ атаковали Белгородскую область более 140 беспилотниками

На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Гладков: ВСУ атаковали Белгородскую область 149 беспилотниками за сутки
Вооруженные силы Украины за сутки атаковали населенные пункты 12 муниципальных округов Белгородской области, применив 149 беспилотников и выпустив 34 боеприпаса. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

В Грайворонском округе удары пришлись по Грайворону, а также по ряду сел и поселков, включая Горьковский, Чапаевский, Глотово, Головчино, Гора-Подол, Дроновку, Козинку, Луговку, Мокрую Орловку и Новостроевку-Вторую. Всего там зафиксированы четыре обстрела, во время которых было выпущено 11 боеприпасов, а также совершены атаки 60 беспилотников, пять из них подавлены. В Грайвороне повреждены 12 квартир в многоквартирном доме, в областную больницу №2 доставлены двое пострадавших.

В Валуйском округе фиксировались атаки 28 беспилотников, 14 из которых удалось сбить или подавить. Пострадал глава Казинской территориальной администрации, он проходит амбулаторное лечение. Сам город Валуйки подвергся ракетному обстрелу, а инциденте пострадал мужчина.

В Белгородском районе под удар попали Дубовое, Малиновка, Октябрьский, Бессоновка, Нечаевка, Николаевка, Отрадное, Устинка, Ясные Зори и хутор Церковный. Там зафиксированы атаки 14 беспилотников, пять из них сбиты или подавлены. В поселке Октябрьский ранен местный житель, ему оказана медицинская помощь, дальнейшее лечение он продолжит амбулаторно.

Ранее в министерстве иностранных дел РФ рассказали, сколько ракет ВСУ выпустили по мирному населению с февраля 2022 года.

