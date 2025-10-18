На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Россия поднимет со дна две затопленные подводные лодки

Кабмин РФ заложил в бюджет средства на подъем подлодок с арктического дна
true
true
true
close
murattellioglu/Shutterstock/FOTODOM

Правительство РФ заложило в бюджет средства на подъем советских атомных подлодок К-27 и К-159 с арктического дна. Об этом сообщили РБК представители компании «Росатом».

Подготовка к извлечению объектов запланирована на 2026 году, сами работы — в 2027-2028 годах. Подводные лодки будут подняты в рамках реабилитации акватории арктических морей от затонувших и затопленных радиационно опасных объектов начиная с 2027 года.

Согласно проекту бюджета, на обеспечение безопасного обращения с федеральными радиоактивными отходами и утилизацию ядерно- и радиационно-опасных объектов ядерного наследия СССР в 2026 году пойдет 10,5 млрд руб., в 2027 году — 10,7 млрд руб., в 2028 году — 10,6 млрд руб.

До этого в морях Арктики обнаружили опасные частицы автомобильных шин.

Ученые отмечают, что частицы шин становятся пищей для зоопланктона, который затем поедают рыбы, птицы и морские млекопитающие, многие из которых входят в рацион человека. Компоненты загрязнителей нарушают биосинтез ДНК, вызывая мутации, замедление роста и развитие опухолей у животных.

Ранее Медведев ответил на угрозы Трампа России мемом с подводной лодкой.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами