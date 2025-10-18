Россия поднимет со дна две затопленные подводные лодки

Кабмин РФ заложил в бюджет средства на подъем подлодок с арктического дна

Правительство РФ заложило в бюджет средства на подъем советских атомных подлодок К-27 и К-159 с арктического дна. Об этом сообщили РБК представители компании «Росатом».

Подготовка к извлечению объектов запланирована на 2026 году, сами работы — в 2027-2028 годах. Подводные лодки будут подняты в рамках реабилитации акватории арктических морей от затонувших и затопленных радиационно опасных объектов начиная с 2027 года.

Согласно проекту бюджета, на обеспечение безопасного обращения с федеральными радиоактивными отходами и утилизацию ядерно- и радиационно-опасных объектов ядерного наследия СССР в 2026 году пойдет 10,5 млрд руб., в 2027 году — 10,7 млрд руб., в 2028 году — 10,6 млрд руб.

До этого в морях Арктики обнаружили опасные частицы автомобильных шин.

Ученые отмечают, что частицы шин становятся пищей для зоопланктона, который затем поедают рыбы, птицы и морские млекопитающие, многие из которых входят в рацион человека. Компоненты загрязнителей нарушают биосинтез ДНК, вызывая мутации, замедление роста и развитие опухолей у животных.

