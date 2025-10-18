Командующий Воздушными силами (ВС) Вооруженных сил Украины (ВСУ) генерал-лейтенант Анатолий Кривоножко заявил, что ВСУ вынуждены применять зенитные ракетные комплексы (ЗРК) над украинскими городами из-за «недостаточного количества ЗРК». Об этом сообщает «Судебно-юридическая газета».

«Из-за недостаточного количества ЗРК мы вынуждены иногда применять их над городом. Падение обломков гораздо меньше влечет за собой последствий, чем попадание ракеты с боевой частью», — поделился Кривоножко.

15 октября Минобороны РФ сообщило, что украинские войска совершили массовый сброс «умных бомб» на позиции российских войск в зоне спецоперации.

По информации оборонного ведомства, ни одному из восьми снарядов не удалось достичь цели — они были сбиты дежурными средствами противовоздушной обороны (ПВО). В Минобороны отметили, что, скорее всего, это вооружение западного образца, переданное Киеву партнерами.

Российский десантник с позывным «Шпагат» рассказал, что ВСУ на Херсонском направлении при помощи тяжелых дронов типа «Баба-яга» сбрасывают реагирующие на железо магнитные мины, произведенные в странах — членах НАТО.

Рогов заявил, что ВСУ начали использовать мини-дроны для ударов по мирным жителям.