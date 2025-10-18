На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Эксперт раскрыл важность освобождения села Песчаное

Марочко: освобождение села Песчаное уменьшит число ударов по двум округам ЛНР
Станислав Красильников/РИА Новости

Освобождение российской армией села Песчаное (Харьковская область) снизит количество ударов Вооруженных сил Украины (ВСУ) по двум округам Луганской Народной Республики (ЛНР) — Троицкому и Сватовскому. Об этом ТАСС сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

«Освобождение населенного пункта Песчаное — это очень знаковое событие для жителей Луганской Народной Республики, поскольку данный населенный пункт являлся своеобразным плацдармом украинских боевиков для наступления на север нашей республики...» — сказал он.

По его словам, речь идет о Троицком и Сватовском муниципальных округах. Марочко отметил, что уровень безопасности местных жителей после освобождения российскими военнослужащими повысился.

Военный эксперт также отметил, что продвижение Вооруженных сил России на запад от села Песчаного значительно увеличит буферную зону на стыке ЛНР и Харьковской области.

17 августа российские военнослужащие взяли под контроль населенные пункты Песчаное и Тихое в Харьковской области. В Минобороны России сообщили, что оперативным освобождением Тихого занималась российская группировка войск «Север». При этом освобождение Песчаного осуществляла группировка войск «Запад».

Ранее Минобороны сообщило об освобождении семи населенных пунктов в зоне СВО.

СВО: последние новости
