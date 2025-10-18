СМИ сообщили о гибели семьи при ударе по сектору Газа

Al-Aqsa: 11 членов одной семьи погибли в результате удара по Газе

Одиннадцать членов одной семьи погибли при ударе израильской армии по сектору Газа. Об этом сообщает палестинский телеканал Al Aqsa.

«Одиннадцать человек погибли в результате обстрела авиацией <...> их автомобиля во время возвращения в район Аз-Зейтун в городе Газа», — говорится в сообщении телеканала.

Отмечается, что в машине находились три женщины и семь детей, все они были членами одной семьи.

16 октября президент Соединенных Штатов Дональд Трамп пригрозил палестинскому движению ХАМАС ликвидацией в случае, если оно продолжит наносить удары по сектору Газа.

13 октября в Шарм-эш-Шейхе состоялся «саммит мира», организованный с целью достижения прекращения огня в секторе Газа и освобождения удерживаемых там израильских заложников. В ходе встречи президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси, эмир Катара шейх Тамим бен Хамад Аль Тани, президент Соединенных Штатов Дональд Трамп и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган подписали заключительное соглашение о перемирии в палестинском анклаве. По информации, предоставленной канцелярией ас-Сиси, участники саммита выразили поддержку дальнейшей реализации плана Трампа по урегулированию конфликта в секторе, включая вопросы управления территорией, восстановления разрушенной инфраструктуры и достижения политического решения.

Ранее в Египте сообщили о завершении реализации первого этапа плана по Газе.