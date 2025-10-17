На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В Минобороны сообщили об уничтожении четырех БПЛА над регионами России

Минобороны: силы ПВО сбили четыре БПЛА над Белгородской и Курской областями
true
true
true
close
Aleksey Ivanov/TV Zvezda/Global Look Press

Силы противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили четыре украинских дрона самолетного типа над двумя регионами России. Об этом рассказала пресс-служба министерства обороны РФ в своем Telegram-канале.

«С 11:00 до 14:00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены четыре украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа: по два БПЛА – над территориями Белгородской и Курской областей», — говорится в публикации.

Незадолго до этого в оборонном ведомстве заявили, что российские силы ПВО в период с 11 по 17 октября перехватили и уничтожили 1304 беспилотника Вооруженных сил Украины (ВСУ). Кроме того, ВС России нейтрализовали 18 снарядов от реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS производства США и 36 украинских управляемых авиационных бомб. Также были ликвидированы две управляемые ракеты большой дальности «Нептун».

Ранее в США заявили о переломном моменте в СВО из-за российских дронов.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами