В Минобороны сообщили об уничтожении четырех БПЛА над регионами России

Минобороны: силы ПВО сбили четыре БПЛА над Белгородской и Курской областями

Силы противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили четыре украинских дрона самолетного типа над двумя регионами России. Об этом рассказала пресс-служба министерства обороны РФ в своем Telegram-канале.

«С 11:00 до 14:00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены четыре украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа: по два БПЛА – над территориями Белгородской и Курской областей», — говорится в публикации.

Незадолго до этого в оборонном ведомстве заявили, что российские силы ПВО в период с 11 по 17 октября перехватили и уничтожили 1304 беспилотника Вооруженных сил Украины (ВСУ). Кроме того, ВС России нейтрализовали 18 снарядов от реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS производства США и 36 украинских управляемых авиационных бомб. Также были ликвидированы две управляемые ракеты большой дальности «Нептун».

