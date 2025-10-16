В США заявили о переломном моменте в СВО из-за российских дронов

Российские военные преимущество над украинской армией благодаря новым возможностям беспилотных летательных аппаратов «Герань». Об этом пишет журнал Military Watch Magazine.

«Аналитики отмечают растущую способность <…> беспилотников (российской армии — Прим. Ред.) динамично обнаруживать как неподвижные, так и движущиеся цели на территории Украины как потенциальное переломное событие», — сказано в статье.

В ней также говорится, что новые российские дроны в использовании их с другими видами оружия позволяет наиболее эффективно наносить удары по логистическим центрам Вооруженных сил Украины. Количество обеспечивает, в свою очередь, налаженное производство, что увеличивает нагрузку на системы противовоздушной обороны украинской стороны, указывает издание.

10 октября на Украине сложилась критическая ситуация с энергоснабжением после массированного удара Вооруженных сил РФ. В Киеве прекратилась подача электроэнергии на левом берегу и в части районов правого берега, возникли транспортный коллапс, перебои с водой и связью. В Верховную раду пришлось доставить воду в цистерне, а в здание кабмина — биотуалеты.

Без света также остались части Полтавской, Харьковской, Сумской и других областей Украины. Минобороны РФ заявило, что удар высокоточным оружием, включая гиперзвуковые ракеты «Кинжал», стал ответом на атаки Вооруженных сил Украины по гражданским объектам России. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее над киевской ТЭЦ заметили одинокую «Герберу».