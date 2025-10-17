NSJ: ошибка танка Т-14 «Армата» до сих пор вызывает неприятные ощущения

Ошибка танка Т-14 «Армата» российского производства до сих пор «вызывает неприятные ощущения». Об этом заявил обозреватель американского издания National Security Journal (NSJ) Джек Бакби.

В статье говорится, что представленная «с помпой» в 2015 году боевая машина стала «танком, который так и не появился».

«10 лет спустя амбициозная платформа с необитаемой башней и усовершенствованной броней так и не поступила на фронт», — отметил обозреватель.

По его мнению, основными проблемами программы Т-14 «Армата» явились «ненадежные компоненты, непомерные затраты, а также невозможность наладить массовое производство».

«Танк, который обязан был переосмыслить бронетехнику России, вместо этого выявил ограничения оборонной промышленности РФ, а также высокие затраты, ненадежные компоненты и производственные линии, с трудом выходящие за рамки прототипов», — написал журналист.

Однако он признал, что этот танк «до сих пор является важным и ярким примером военно-промышленных намерений Российской Федерации».

Бакби не исключил, что если Россия сможет решить все проблемы программы Т-14 «Армата», то этот танк, «возможно, когда-нибудь попадет в бой».

