В США рассказали о «неприятных ощущениях» из-за ошибки российского Т-14 «Армата»

Ошибка танка Т-14 «Армата» российского производства до сих пор «вызывает неприятные ощущения». Об этом заявил обозреватель американского издания National Security Journal (NSJ) Джек Бакби.
В статье говорится, что представленная «с помпой» в 2015 году боевая машина стала «танком, который так и не появился».
«10 лет спустя амбициозная платформа с необитаемой башней и усовершенствованной броней так и не поступила на фронт», — отметил обозреватель.
По его мнению, основными проблемами программы Т-14 «Армата» явились «ненадежные компоненты, непомерные затраты, а также невозможность наладить массовое производство».
«Танк, который обязан был переосмыслить бронетехнику России, вместо этого выявил ограничения оборонной промышленности РФ, а также высокие затраты, ненадежные компоненты и производственные линии, с трудом выходящие за рамки прототипов», — написал журналист.
Однако он признал, что этот танк «до сих пор является важным и ярким примером военно-промышленных намерений Российской Федерации».
Бакби не исключил, что если Россия сможет решить все проблемы программы Т-14 «Армата», то этот танк, «возможно, когда-нибудь попадет в бой».
Ранее в США раскритиковали российский танк Т-14 «Армата» цитатой из Шекспира.