США провели учения с вертолетами у берегов Венесуэлы

Соединенные Штаты проводят военные учения с использованием вертолетов MH-6 Little Bird и MH-60 Black Hawk в Карибском море неподалеку от берегов Венесуэлы. Об этом сообщает газета The Washington Post (WP) со ссылкой на источники.

«По словам американского чиновника, вертолеты участвовали в учениях, которые могут служить подготовкой к расширенному конфликту с предполагаемыми наркоторговцами, включая потенциальные миссии на территории Венесуэлы», — говорится в сообщении.

Как отметил старший советник Центра стратегических и международных исследований Марк Канчиан, воздушные суда, вероятнее всего, принадлежат 160-му авиационному полку специального назначения. Это подразделение, которое обычно помогает «морским котикам» и другим бойцам спецназа через доставку десанта и «непосредственную авиационную поддержку». Оно известно участием в операции по ликвидации террориста Усамы бин Ладена.

При этом источник WP в Белом доме подчеркнул, что пока подобные полеты служат скорее для разведки, чем для отработки вторжения в Венесуэлу.

15 октября газета The New York Times со ссылкой на источники в американском правительстве сообщила, что Белый дом разрешил Центральному разведывательному управлению (ЦРУ) проводить секретные операции в Венесуэле в рамках кампании по усилению давления на лидера страны Николаса Мадуро.

Ранее в ООН назвали удары США по судам Венесуэлы внесудебными расправами.