Российские военные уничтожили пусковую установку Patriot на Украине

Российские военные уничтожили кабину управления и пусковую установку зенитного ракетного комплекса Patriot. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Минобороны РФ.

В российском оборонном ведомстве добавили, что ВС РФ также нанесли удары по энергообъектам, питающим предприятия ВПК Украины.

«Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации уничтожены радиолокационная станция AN/MPQ-65, кабина управления и пусковая установка зенитного ракетного комплекса Patriot производства США», — говорится в сообщении министерства.

16 октября Минобороны сообщало, что средства противовоздушной обороны (ПВО) РФ за сутки сбили 278 дронов и 6 безэкипажных катеров.

Силы Черноморского флота России за последние 24 часа уничтожили шесть беспилотных катеров ВСУ в акватории Черного моря. Также средствами противовоздушной обороны (ПВО) сбито шесть управляемых авиационных бомб, реактивный снаряд системы залпового огня HIMARS производства США, говорится в сообщении министерства.

Ранее ВС России ударили по энергетике Украины и живой силе ВСУ.