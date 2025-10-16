На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
СМИ подтвердили помощь США в управлении Tomahawk в случае отправки на Украину

FT: управлять Tomahawk в случае их передачи Украине будут подрядчики из США
true
true
true
close
militaeraktuell.at

Подрядчики из США будут помогать Вооруженным силам Украины (ВСУ) использовать ракеты Tomahawk, если их поставки будут одобрены. Об этом пишет газета Financial Times (FT) со ссылкой на источник.

По его словам, в случае одобрения поставок со стороны президента США Дональда Трампа, ракеты Tomahawk можно будет передать украинской стороне достаточно быстро. Он добавил, что использовать ракеты будут помогать подрядчики из США. Эксперт объяснил, что при таком раскладе исчезнет потребность в обучении украинских солдат, а американская сторона сможет контролировать наведение целей.

Другой источник издания заявил, что поставка Tomahawk не повлияет на ход военных действий. По его словам, украинская сторона лишь дополнит то, чего уже ранее достигла при помощи беспилотников.

Бывший министр обороны Украины Андрей Загороднюк рассказал, что ни одна из поставленных систем вооружений не смогла кардинально изменить ситуацию, однако действия в комбинации могут оказать значительное воздействие на линию боевого соприкосновения.

До этого пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Кремль тщательно фиксирует все заявления о возможной передаче Украине дальнобойных ракет Tomahawk, в данный момент их звучит много. По его словам, это «особое оружие», которое может быть как в ядерном, так и безъядерном исполнении. В то же время оно не сможет изменить положение дел на фронтах, констатировал представитель Кремля.

Ранее в Госдуме не исключили провокаций Киева ради ракет Tomahawk.

