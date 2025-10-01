На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Финляндия готовит новую базу для истребителей, способных нести ядерное оружие

ВВС Финляндии: в Куопио к 2028 году создадут инфраструктуру для базирования F-35
Olivier Rachon/Global Look Press

В финском городе Куопио на базе Карельского авиакрыла к 2028 году построят инфраструктуру для будущих истребителей F-35. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на финские военно-воздушные силы.

Объект станет второй основной базой для F-35 в Финляндии. Как отмечал посол РФ в Хельсинки Павел Кузнецов, новые самолеты, которые финские ВВС получат в 2026 году, способны нести ядерное оружие.

В ВВС рассказали, что сейчас на базе Карельского авиакрыла «Риссала» строятся защитные сооружения, помещения для технического обслуживания, учебные и складские помещения, а также аэродромные сооружения. В период с 2028 по 2030 год там будут эксплуатироваться как истребители F/A-18, так и F-35A, уточнили военные.

В 2021 году Финляндия приняла решение о закупке 64-х многоцелевых истребителей пятого поколения F-35 производства американской компании Lockheed Martin. Первые самолеты поступят на вооружение Лапландского авиакрыла в Рованиеми к концу 2026 года, а полный процесс обновления флота истребителей рассчитан на период с 2026 по 2030 годы.

Ранее стало известно, что шведы и американцы модернизируют для Германии истребители Eurofighter.

