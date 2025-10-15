На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
На Камчатке военного обвинили в нападении на сослуживцев

На Камчатке арестовали военного, который бросил в сослуживцев гранату
Shutterstock/FOTODOM

На Камчатке арестовали военнослужащего, подозреваемого вооруженном нападении на троих сослуживцев. Об этом сообщается на сайте 35 Гарнизонного военного суда.

По данным следствия, военнослужащий в пункте временной дислокации одной из частей, по надуманным причинам, бросил в троих сослуживцев боевую гранату, а затем выстреоио из автомата в их сторону. В результате двое пострадавших скончались на месте, еще один получил огнестрельные ранения ног.

После этого военнослужащий скрылся с места происшествия с оружием. В тот же день его местонахождение установила военная полиция. При попытке задержания подозреваемый выстрелил в правоохранителя, который в ответ применил огнестрельное оружие, ранив нарушителя и задержав его.

Суд признал, что пребывание подозреваемого на свободе может способствовать продолжению преступной деятельности, попыткам скрыться от следствия или иным образом препятствовать расследованию. В отношении военного была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на два месяца.

В конце марта Южный окружной военный суд приговорил мобилизованного Романа Архангельского к 15 годам строгого режима за убийство двух сослуживцев в зоне боевых действий.

Ранее россиянин расстроился и расстрелял машину с людьми.

