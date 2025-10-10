Восемь солдат ВСУ пойдут под суд по обвинению в терактах в Курской области

Прокуратура: 8 служащих ВСУ предстанут перед судом за теракты в Курской области

Главная военная прокуратура утвердила обвинительные заключения в отношении восьми солдат Вооруженных сил Украины, обвиняемых в терактах в Курской области. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

«Утверждены обвинительные заключения по шести уголовным делам в отношении восьмерых военнослужащих-стрелков различных подразделений вооруженных формирований Украины Александра Бродового, Сергея Войтовича, Георгия Каракулина, Максима Онищенко, Романа Петровского, Юрия Погорелого, Сергея Пронина и Ивана Шарутина», --сказано в сообщении.

Они обвиняются по п. п. «а», «в» ч. 2 ст. 205 УК РФ («Совершение группой лиц по предварительному сговору террористического акта, повлекшего наступление тяжких последствий»).

По версии следствия, фигуранты незаконно вторглись на территорию Беловского, Глушковского, Кореневского и Суджанского районов Курской области. Украинские военные заняли оборудованные наблюдательно-огневые позиции, следили за служащими Вооруженных сил России, запугивали местных и мешали действиям органов власти.

Сейчас украинские служащие находятся под стражей. Уголовные дела направлены во 2-й Западный окружной военный суд для рассмотрения по существу.

Ранее суд утвердил приговор осужденному за госизмену студенту Галицкому.