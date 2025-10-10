На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Восемь солдат ВСУ пойдут под суд по обвинению в терактах в Курской области

Прокуратура: 8 служащих ВСУ предстанут перед судом за теракты в Курской области
true
true
true
close
Anelo/Shutterstock

Главная военная прокуратура утвердила обвинительные заключения в отношении восьми солдат Вооруженных сил Украины, обвиняемых в терактах в Курской области. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

«Утверждены обвинительные заключения по шести уголовным делам в отношении восьмерых военнослужащих-стрелков различных подразделений вооруженных формирований Украины Александра Бродового, Сергея Войтовича, Георгия Каракулина, Максима Онищенко, Романа Петровского, Юрия Погорелого, Сергея Пронина и Ивана Шарутина», --сказано в сообщении.

Они обвиняются по п. п. «а», «в» ч. 2 ст. 205 УК РФ («Совершение группой лиц по предварительному сговору террористического акта, повлекшего наступление тяжких последствий»).

По версии следствия, фигуранты незаконно вторглись на территорию Беловского, Глушковского, Кореневского и Суджанского районов Курской области. Украинские военные заняли оборудованные наблюдательно-огневые позиции, следили за служащими Вооруженных сил России, запугивали местных и мешали действиям органов власти.

Сейчас украинские служащие находятся под стражей. Уголовные дела направлены во 2-й Западный окружной военный суд для рассмотрения по существу.

Ранее суд утвердил приговор осужденному за госизмену студенту Галицкому.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами