Глава Пентагона рассказал об ожиданиях США от НАТО о закупке оружия для Украины

Хегсет: США ждут, что НАТО будет закупать больше оружия для Украины

США ожидают, что страны НАТО будут выделать больше средств и закупать больше оружия для Украины. Об этом заявил глава Пентагона Пит Хегсет, передает РИА Новости.

«Наши ожидания сегодня заключаются в том, что больше стран будут выделять даже больше [средств], что они будут покупать даже больше для предоставления Украине», — сказал он.

Накануне генсек НАТО Марк Рютте не исключил объявления новых поставок оружия на Украину.

Постоянный представитель США в Североатлантическом альянсе Мэттью Уитакер сообщил, что 15 октября Вашингтон сделает крупное объявление по поводу поставок оружия Киеву. Также он призвал страны Южной Европы активнее оказывать Украине военную поддержку, особенно в рамках инициативы по закупке американского оружия за счет Европейского союза.

Ранее в США анонсировали «крупное объявление» по оружию для Украины.