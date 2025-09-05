На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В России могут создать спецотряд для военных с ВИЧ и гепатитом

Журналист Кашеварова: в РФ может появиться спецотряд из бойцов с ВИЧ и гепатитом
Евгений Биятов/РИА Новости

В России может быть создано специальное военное подразделение для военнослужащих с ВИЧ и гепатитом. Об этом в своем Telegram-канале сообщила журналист и глава АНО «Женский фронт» Анастасия Кашеварова.

По ее информации, бойцы отряда будут носить отличительные повязки, указывающие на их заболевание, чтобы медики могли принять необходимые меры предосторожности при ранении. Формирование такого подразделения планируется по образцу отряда Umbrella частной военной компании «Вагнер».

Кашеварова отметила, что в этот отряд будут направлять военнослужащих, которые скрыли наличие опасных заболеваний при заключении контракта.

«Те, кто болен давно, усугублял заболевание, а потом пошел подписывать контракт — пусть служат в отдельном подразделении», — написала она.

В августе агентство РИА Новости сообщало, что украинская армия начала набирать в понесший потери на Сумском направлении батальон «Шквал» бывших заключенных с острыми инфекционными заболеваниями.

Ранее военный хирург рассказал о работе в зоне СВО.

СВО: последние новости
