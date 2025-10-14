На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Имущество и активы экс-кадровика Минобороны арестовали

Суд арестовал имущество и активы генерала Кузнецова на 500 млн рублей
true
true
true
close
Алексей Филиппов/РИА Новости

Суд арестовал имущество и другие активы бывшего главного кадровика Минобороны РФ генерала Юрия Кузнецова и аффилированных с ним лиц на 500 миллионов рублей. Об этом сообщил РИА Новости источник, знакомый с ходом уголовного дела.

Ранее именно в эту сумму Генпрокуратура оценила имущество Кузнецова и его семьи.

13 октября ведомство потребовало обратить в доход государства активы стоимостью около полумиллиарда рублей, принадлежащие Кузнецову и его семье.

По версии Генпрокуратуры, генерал-лейтенант приобрел недвижимость, драгоценности и коллекцию монет за счет коррупционных схем. В частности, следствие считает, что Кузнецов получил взятки от предпринимателя Левы Мартиросяна за помощь в выигрыше конкурсов на гостиничное обслуживание курсантов Краснодарского училища.

Во время обысков у семьи Кузнецова было изъято 189 млн рублей наличными, а также обнаружены счета жены на 56 млн рублей.

Семья генерала отрицает обвинения, утверждая, что источники средств были законными. По их версии, значительные сбережения были накоплены за счет конвертации валюты и неучтенного денежного довольствия Минобороны.

Ранее генерал Кузнецов написал письмо Путину.

Все новости на тему:
Аресты в Минобороны
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами