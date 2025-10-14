Имущество и активы экс-кадровика Минобороны арестовали

Суд арестовал имущество и другие активы бывшего главного кадровика Минобороны РФ генерала Юрия Кузнецова и аффилированных с ним лиц на 500 миллионов рублей. Об этом сообщил РИА Новости источник, знакомый с ходом уголовного дела.

Ранее именно в эту сумму Генпрокуратура оценила имущество Кузнецова и его семьи.

13 октября ведомство потребовало обратить в доход государства активы стоимостью около полумиллиарда рублей, принадлежащие Кузнецову и его семье.

По версии Генпрокуратуры, генерал-лейтенант приобрел недвижимость, драгоценности и коллекцию монет за счет коррупционных схем. В частности, следствие считает, что Кузнецов получил взятки от предпринимателя Левы Мартиросяна за помощь в выигрыше конкурсов на гостиничное обслуживание курсантов Краснодарского училища.

Во время обысков у семьи Кузнецова было изъято 189 млн рублей наличными, а также обнаружены счета жены на 56 млн рублей.

Семья генерала отрицает обвинения, утверждая, что источники средств были законными. По их версии, значительные сбережения были накоплены за счет конвертации валюты и неучтенного денежного довольствия Минобороны.

