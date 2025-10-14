На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Новый северокорейский танк получил загадочный цилиндр на башне

Новый танк КНДР «Чхонма-20» получил загадочный цилиндр на башне
KCNA

Наблюдатели обратили внимание на необычную деталь в новой модификации корейского танка «Чхонма-20» (известного на Западе как M2020) — загадочный цилиндр, расположенный в задней части башни. «Российская газета» опубликовала материал, посвященный предназначению этого элемента.

«Многих экспертов заинтересовало цилиндрическое устройство, находящееся с левой стороны кормы башни. Делаются предположения, что это, возможно, радиолокационная станция или элемент системы спутниковой навигации», — отмечает издание.

Предполагается, что этот цилиндрический купол может служить защитным кожухом для антенны одной из систем, установленных на «Чхонма-20», который был представлен на параде в Пхеньяне 10 октября. Аналогичная деталь была замечена и на новой корейской реактивной системе залпового огня (РСЗО), также продемонстрированной на параде. Цилиндр расположен непосредственно за защищенной кабиной РСЗО.

Ранее Ким Чен Ын потребовал оснастить армию КНДР новейшей бронетехникой.

