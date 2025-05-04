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Ким Чен Ын потребовал оснастить армию КНДР новейшей бронетехникой

Ким Чен Ын: в ВС КНДР необходимо заменить старую бронетехнику новейшими танками
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kcna.kp

Лидер КНДР Ким Чен Ын заявил, что необходимо в кратчайшие сроки обновить парк бронетехники вооруженных сил Северной Кореи. Соответствующее заявление он сделал в ходе посещения ведущего танкостроительного завода страны, передает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

Как сообщает ЦТАК, глава государства осмотрел разные места предприятия, где подробно ознакомился с положением производства, модернизации и выполнения задачи исследования ключевых танковых технологий.

Во время своего визита он заявил, что замена устаревшей бронетехники новейшими танками и бронемашинами является самым важным вопросом в строительстве вооруженных сил и модернизации сухопутных войск. Также северокорейский лидер выразил удовлетворение проектом нового танка, его огневой системой, комплексами активной и пассивной защиты, радиоэлектронной борьбы, условиями действий экипажа, сверхмощным двигателем, что «создало гарантию его серийного производства», отмечает агентство.

В конце апреля Ким Чен Ын заявил, что КНДР должна ускорить оснащение своих военно-морских сил ядерным оружием.

Ранее лидер Северной Кореи передал теплый боевой привет армии и народу России.

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