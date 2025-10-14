Бойцам СВО продают неработающие антидроновые одеяла

В зоне проведения специальной военной операции (СВО) российским военнослужащим продают неэффективные антитепловизионные одеяла и пончо, которые позиционируются как средство защиты от беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом сообщает «Лента.ру».

Солдаты используют пончо и одеяла в надежде остаться незамеченными для украинских дронов в ночное время, однако операторы БПЛА все равно обнаруживают цели. В интернете получили распространение видеозаписи, на которых украинские беспилотники направляются прямо к российским военным, застывшим под этими «антидроновыми» одеялами.

На одном из таких видеороликов запечатлены двое солдат в антидроновых пончо, перемещающихся по открытой местности. Съемка ведется с помощью инфракрасной камеры, и фигуры обоих мужчин, а также контуры их антитепловизионной экипировки, отчетливо видны.

Telegram-канал «Архангел спецназа» пишет, что эти средства не работают и что если замереть перед FPV-дроном, бойцов обязательно уничтожат с особым пристрастием и насмешками, а затем выложат видео с этим моментом.

Ранее операторы БПЛА научились обходить средства РЭБ ВСУ в зоне СВО.