На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Бойцам СВО продают неработающие антидроновые одеяла

«Лента.ру»: участникам СВО продают неработающие антидроновые одеяла
true
true
true
close
Станислав Красильников/РИА Новости

В зоне проведения специальной военной операции (СВО) российским военнослужащим продают неэффективные антитепловизионные одеяла и пончо, которые позиционируются как средство защиты от беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом сообщает «Лента.ру».

Солдаты используют пончо и одеяла в надежде остаться незамеченными для украинских дронов в ночное время, однако операторы БПЛА все равно обнаруживают цели. В интернете получили распространение видеозаписи, на которых украинские беспилотники направляются прямо к российским военным, застывшим под этими «антидроновыми» одеялами.

На одном из таких видеороликов запечатлены двое солдат в антидроновых пончо, перемещающихся по открытой местности. Съемка ведется с помощью инфракрасной камеры, и фигуры обоих мужчин, а также контуры их антитепловизионной экипировки, отчетливо видны.

Telegram-канал «Архангел спецназа» пишет, что эти средства не работают и что если замереть перед FPV-дроном, бойцов обязательно уничтожат с особым пристрастием и насмешками, а затем выложат видео с этим моментом.

Ранее операторы БПЛА научились обходить средства РЭБ ВСУ в зоне СВО.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами