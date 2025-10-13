На Западе рассказали об ударах по ВСУ из глубины России

Истребитель МиГ-31И при поддержке самолета-заправщика Ил-78 может атаковать объекты на Украине из глубины России. Об этом пишет Military Watch Magazine (MWM).

Как уточняет издание, истребитель, действуя совместно с самолетом-заправщиком Ил-78, способен преодолевать большие расстояния и дольше находиться в воздухе перед пуском ракет.

«МиГ-31И несет авиационную версию баллистической ракеты 9К720 из наземного комплекса «Искандер-М». Эти самолеты поступают на вооружение в возрастающих количествах в рамках программы модернизации МиГ-31 из крупных российских резервов», — говорится в материале.

Отмечается, что запуски с воздуха не только дают возможность выводить ракеты на передовые огневые рубежи за считанные минуты, уменьшив при этом предупреждение для средств наблюдения противника, но и придают им заметно большую энергию по сравнению с наземными запусками. А это позволяет поражать цели на гораздо больших расстояниях.

До этого MWM сообщало, что Воздушно-космические силы (ВКС) России начали применять модернизированные аэробаллистические ракеты комплекса «Кинжал», которые почти невозможно перехватить. По данным издания, теперь они могут следовать по обычной дуге, прежде чем либо перейти в крутое пикирование в терминальной зоне, либо выполнить маневры, чтобы «сбить с толку и избежать» украинских систем ПВО.

Ранее стало известно, что Индия хочет купить у РФ более ста истребителей.