Армия Израиля приняла от МККК первую группу освобожденных заложников

Первая группа из семи освобожденных радикальным палестинским движением ХАМАС израильских заложников направляется в Израиль. Об этом сообщает Армия Израиля (ЦАХАЛ) в Telegram-канале.

Израильтян передали военным при посредничестве Международного комитета Красного Креста.

«Семеро заложников сейчас в сопровождении сил Армии обороны Израиля и Службы общей безопасности возвращаются в Израиль, где они пройдут первичное медицинское освидетельствование», — говорится в сообщении.

Как сообщает гостелерадиокомпания Kan, освобожденные заложники находятся в удовлетворительном состоянии и способны передвигаться самостоятельно.

Канал ранее сообщал, что всего в течение дня ожидается освобождение 20 живых заложников.

По данным Al Jazeera, процесс передачи должен завершиться к 10:00 по московскому времени.

До этого движение ХАМАС опубликовало список из 154 заключенных, которых планируют освободить в рамках мирной сделки. В документе указано, что все они входят в число 250 человек, приговоренных в Израиле к пожизненным срокам, и после освобождения будут отправлены за пределы палестинских территорий.