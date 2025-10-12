На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Брошенные без припасов в Харьковской области бойцы ВСУ хотят сдаться в плен

ТАСС: в Харьковской области бойцы ВСУ попросили российские силы взять их в плен
Viacheslav Ratynskyi/Reuters

Группа брошенных командованием в Харьковской области без еды и воды солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ) обратилась к российским военным с просьбой сдаться в плен. Об этом ТАСС сообщили в силовых структурах.

По словам собеседника агентства, солдаты ВСУ использовали остатки заряда на батареях, чтобы связаться с российской стороной.

«По нашим данным, они несколько дней просили сбросить им провизию, но командование отказало. Отказало оно и в рациях, а также портативных зарядках», — уточнили в силовых структурах.

До этого сообщалось, что разведка группировки войск «Восток» зафиксировала радиопереговоры украинских военных, в которых сообщалось об уничтожении подразделения ВСУ огнем своих же сил.

До этого командование ВСУ бросило умирать заблокированных в Синельниковском лесу солдат. Уточняется, на данном участке фронта были заблокированы подразделения 57-й отдельной мотопехотной бригады и 127-й отдельной тяжелой механизированной бригады ВСУ общей численностью до взвода личного состава.

Ранее российские разведчики зафиксировала уничтожение пехоты ВСУ собственными силами.

