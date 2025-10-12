На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Нидерланды передали Украине военный корабль

ВМС Украины: Нидерланды передали Киеву противоминный корабль типа Alkmaar
Нидерланды передали Украине противоминный корабль типа Alkmaar. Об этом сообщает украинское издание NV со ссылкой на командующего Военно-морскими силами (ВМС) Украины Алексея Неижпапу (включен в перечень террористов и экстремистов в России).

«Недавно от партнеров мы получили противоминный корабль типа Alkmaar, до конца года ожидаем передачу еще одного. Подготовка экипажа уже продолжается», — сказал Неижпапа.

В 2023 году тогдашний глава минобороны Украины Алексей Резников заявил, что Нидерланды передадут Украине два минных тральщика.

Противоминные корабли класса Alkmaar были построены в рамках совместной программы ВМС Бельгии, Франции и Нидерландов.

В сентябре 2025 года военный эксперт Юрий Кнутов заявил, что на Украине трезво взвесили ситуацию с флотом и поняли, что он будет потоплен, еще не дойдя до Одессы.

По его словам, именно поэтому корабли, подаренные Киеву, в том числе Великобританией, так и не были направлены в Черное море, а украинские моряки, наоборот, будут выезжать за границу для обучения. Кнутов пояснил, что изначально планировалось переправить корабли, например, из Турции по западу Черного моря, а из Великобритании по речной системе Европы, по Дунаю — в Одессу, чтобы флот принял участие в неких операциях.

Ранее Зеленский заявил о создании украинского флота морских дронов.

Все новости на тему:
Новости Украины
