На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

FPV-дроны ударили по Шебекино

В Шебекино при ударе FPV-дрона поврежден многоквартирный дом
true
true
true
close
Telegram-канал «Настоящий Гладков»

FPV-дроны (от англ. First Person View; оснащены камерой и передают видео в реальном времени на устройство пилота) атаковали город Шебекино, написал в Telegram-канале губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

Он сообщил, что один беспилотник ударил по многоквартирному дому. В здании были повреждены стекла двух квартир и фасад. При взрыве второго БПЛА загорелась машина. Ее потушили местные жители. У соседнего автомобиля разбиты стекла и поврежден кузов.

До этого в городе в результате взрыва дрона рядом с жилым домом пострадали двое 10-летних мальчиков. Один из них получил минно-взрывную травму и осколочные ранения бедра и плеча. Родители доставили его в Шебекинскую центральную районную больницу.

Второго ребенка, у которого предварительно баротравма (повреждение полостей и тканей тела после резкого изменения внешнего давления), привезли в медучреждение бойцы самообороны.

Ранее Гладков не смог убедить жену уехать из Белгорода.

Все новости на тему:
Атаки БПЛА на Россию
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами