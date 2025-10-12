FPV-дроны ударили по Шебекино

FPV-дроны (от англ. First Person View; оснащены камерой и передают видео в реальном времени на устройство пилота) атаковали город Шебекино, написал в Telegram-канале губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

Он сообщил, что один беспилотник ударил по многоквартирному дому. В здании были повреждены стекла двух квартир и фасад. При взрыве второго БПЛА загорелась машина. Ее потушили местные жители. У соседнего автомобиля разбиты стекла и поврежден кузов.

До этого в городе в результате взрыва дрона рядом с жилым домом пострадали двое 10-летних мальчиков. Один из них получил минно-взрывную травму и осколочные ранения бедра и плеча. Родители доставили его в Шебекинскую центральную районную больницу.

Второго ребенка, у которого предварительно баротравма (повреждение полостей и тканей тела после резкого изменения внешнего давления), привезли в медучреждение бойцы самообороны.

Ранее Гладков не смог убедить жену уехать из Белгорода.