В Белгородской области мужчина пострадал при атаке беспилотника ВСУ

В результате атаки беспилотника Вооруженных сил Украины (ВСУ) на поселок Пролетарский Ракитянского района Белгородской области пострадал мирный житель. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

«В поселке Пролетарский Ракитянского района беспилотник атаковал грузовой автомобиль на территории предприятия. Мужчину с осколочным ранением лица и баротравмой бригада СМП доставляет в областную клиническую больницу. Транспортное средство повреждено», — написал глава региона.

Гладков добавил, что также украинский дрон атаковал село Чайки. При ударе автомобиль и частный дом получили повреждения. При этом в городе Шебекино при атаке трех дронов в двух помещениях предприятия были повреждены кровли, окна и фасады, отметил губернатор.

По информации главы региона, в городе Грайворон ВСУ осуществили сброс взрывных устройств с беспилотника. В результате были выбиты окна в частном доме, повреждены остекление, фасад и входная группа коммерческого объекта, а также перебита газовая труба.

В хуторе Леоновка при сбросе взрывных устройств были выбиты окна, пробита крыша и потолок в частном доме, уточнил губернатор. Помимо этого, в посёлке Уразово в результате детонации дрона повреждения получил частный дом.

Ранее подразделение ФСБ поразило два пункта управления беспилотников ВСУ.