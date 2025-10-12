На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В Белгородской области мужчина пострадал при атаке беспилотника ВСУ

Гладков: мужчина получил ранения при атаке дрона ВСУ на поселок Пролетарский
true
true
true
close
Potashev Aleksandr/Shutterstock/FOTODOM

В результате атаки беспилотника Вооруженных сил Украины (ВСУ) на поселок Пролетарский Ракитянского района Белгородской области пострадал мирный житель. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

«В поселке Пролетарский Ракитянского района беспилотник атаковал грузовой автомобиль на территории предприятия. Мужчину с осколочным ранением лица и баротравмой бригада СМП доставляет в областную клиническую больницу. Транспортное средство повреждено», — написал глава региона.

Гладков добавил, что также украинский дрон атаковал село Чайки. При ударе автомобиль и частный дом получили повреждения. При этом в городе Шебекино при атаке трех дронов в двух помещениях предприятия были повреждены кровли, окна и фасады, отметил губернатор.

По информации главы региона, в городе Грайворон ВСУ осуществили сброс взрывных устройств с беспилотника. В результате были выбиты окна в частном доме, повреждены остекление, фасад и входная группа коммерческого объекта, а также перебита газовая труба.

В хуторе Леоновка при сбросе взрывных устройств были выбиты окна, пробита крыша и потолок в частном доме, уточнил губернатор. Помимо этого, в посёлке Уразово в результате детонации дрона повреждения получил частный дом. 

Ранее подразделение ФСБ поразило два пункта управления беспилотников ВСУ.

Все новости на тему:
Обстрелы Белгородской области
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами