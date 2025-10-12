Расчет 120-миллиметрового миномета военнослужащих из состава группировки войск «Днепр» ликвидировал скопление бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Бериславе Херсонской области. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам заместителя командира взвода минометчиков с позывным «Баллон», в ходе столкновения началась артиллерийская дуэль с танком противника.

«По нам начал танк работать <...> И у нас с ним началась перестрелка <...> Уничтожили цель», — сказал он.

Подчеркивается, что танк был ликвидирован тремя-четырьмя выстрелами. Кроме того, по словам военного, минометчики совместно с расчетом ударных беспилотников поразили бронеавтомобиль «Хамви» американского производства на правом берегу Днепра.

Командир взвода отметил, что первая мина упала на расстоянии 70 метров от врага, после чего украинские военные оперативно «побросали все» и уехали. Это связано с тем, что бойцы ВСУ очень берегут технику НАТО и при малейшей опасности от российской армии бегут.

До этого танкист Алексей рассказал РИА Новости о том, что российский танк в упор расстрелял укрепление, где находились солдаты боевики ВСУ в населенном пункте Миролюбовка. Танкист уточнил, что выбить противника из здания пехоте было затруднительно, по строению был нанесен удар. Затем российская пехота завершила зачистку строения.

Ранее российская армия вошла в Константиновку и начала бои на востоке города.