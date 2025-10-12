На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Танк ВС РФ уничтожил живую силу ВСУ в зоне СВО

Российский танк в упор расстрелял боевиков ВСУ в Миролюбовке
Вадим Савицкий/РИА Новости

Российский танк в упор расстрелял укрепление, где находились солдаты боевики Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом рассказал РИА Новости танкист Алексей.

«Самое минимальное (расстояние), которое у нас было, это 60 метров. Населенный пункт Миролюбовка. Противник занял строение», — сказал он Алексей.

Танкист уточнил, что выбить противника из здания пехоте было затруднительно, по строению был нанесен удар. В этот момент вперед выдвинулась российская пехота и добила протвиника.

До этого наводчик-оператор танка 51-й гвардейской общевойсковой армии Южного военного округа Александр рассказал, что российские танкисты в зоне специальной военной операции начали применять антидроновые «медузы» для защиты от беспилотных летательных аппаратов Украины.

Недавно сообщалось, что двое российских военных почти два месяца прятались под танком от непрерывных атак. Изможденные, черные от копоти участники спецоперации рассказывают, что в течение двух месяцев не могли покинуть свое вынужденное укрытие из-за непрерывных атак со стороны украинских войск.

Ранее генерал раскрыл секрет выживания российских бойцов под сгоревшим танком.

