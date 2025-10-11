Дочь попавшего в плен бойца рассказала, как украинцы вымогали у нее деньги

ТАСС: ВСУ требовали у родственников выкуп за жизнь попавшего в плен бойца ВС РФ

Украинские силовики вымогали деньги у семьи попавшего в плен российского военнослужащего, угрожая «прислать голову». Об этом дочь российского военнослужащего из Стерлитамака Татьяна сообщила ТАСС.

По словам Татьяны, сразу после захвата с ней связался украинский журналист и общественный деятель Владимир Золкин, который по видеосвязи показал раненого мужчину, названного ее отцом.

В тот же день на ее телефон поступил звонок с украинского номера: собеседник с акцентом потребовал перевести деньги в долларах, а при уточнении суммы назвал эквивалент в рублях (30 тысяч) и пообещал, что при переводе бойца «посадят в вертолет и отправят в Россию», а в противном случае — «пришлют голову». После разговора Татьяне также пришло SMS с предупреждением, что обращение в правоохранительные органы только ухудшит ситуацию.

Дочь бойца подчеркнула, что семья отказалась от сделки со шантажистами и сразу обратилась к правоохранителям. Родственникам все же удалось вернуть военнослужащего, не поддаваясь давлению.

Ранее стало известно, что ВСУ угрожают проведением медицинских опытов над российским пленным.