На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Дочь попавшего в плен бойца рассказала, как украинцы вымогали у нее деньги

ТАСС: ВСУ требовали у родственников выкуп за жизнь попавшего в плен бойца ВС РФ
true
true
true
close
Алексей Куденко/РИА Новости

Украинские силовики вымогали деньги у семьи попавшего в плен российского военнослужащего, угрожая «прислать голову». Об этом дочь российского военнослужащего из Стерлитамака Татьяна сообщила ТАСС.

По словам Татьяны, сразу после захвата с ней связался украинский журналист и общественный деятель Владимир Золкин, который по видеосвязи показал раненого мужчину, названного ее отцом.

В тот же день на ее телефон поступил звонок с украинского номера: собеседник с акцентом потребовал перевести деньги в долларах, а при уточнении суммы назвал эквивалент в рублях (30 тысяч) и пообещал, что при переводе бойца «посадят в вертолет и отправят в Россию», а в противном случае — «пришлют голову». После разговора Татьяне также пришло SMS с предупреждением, что обращение в правоохранительные органы только ухудшит ситуацию.

Дочь бойца подчеркнула, что семья отказалась от сделки со шантажистами и сразу обратилась к правоохранителям. Родственникам все же удалось вернуть военнослужащего, не поддаваясь давлению.

Ранее стало известно, что ВСУ угрожают проведением медицинских опытов над российским пленным.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами