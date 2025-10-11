На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

ВСУ атаковали беспилотниками Ростовскую область

Слюсарь: силы ПВО отразили атаку БПЛА в шести районах Ростовской области
true
true
true
close
Aleksandr Gusev/Global Look Press

Силы противовоздушной обороны в ночь на 11 октября отразили массированную воздушную атаку Вооруженных сил Украины (ВСУ), перехватив и уничтожив беспилотники в ряде районов Ростовской области. Об этом сообщил губернатор Юрий Слюсарь в своем Telegram-канале.

По его словам, дроны были уничтожены в Чертковском, Миллеровском, Шолоховском, Тарасовском, Каменском и Белокалитвинском районе.

Чиновник уточнил, что разрушений среди инфраструктуры не зафиксировано. Люди не пострадали.

Вечером 10 октября министерство обороны РФ сообщило, что средства ПВО в период с 20:00 до 23:00 мск сбили шесть украинских беспилотников над территорией Ростовской области.

Днем того же дня оборонное ведомство информировало, что российские средства ПВО за прошедшую неделю сбили более 1700 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, выпущенных Вооруженными силами Украины.

Ранее в Госдуме предложили ответить «Орешником» на атаки дронов на Россию.

Все новости на тему:
Атаки БПЛА на Россию
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами