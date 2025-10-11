ВСУ атаковали беспилотниками Ростовскую область

Силы противовоздушной обороны в ночь на 11 октября отразили массированную воздушную атаку Вооруженных сил Украины (ВСУ), перехватив и уничтожив беспилотники в ряде районов Ростовской области. Об этом сообщил губернатор Юрий Слюсарь в своем Telegram-канале.

По его словам, дроны были уничтожены в Чертковском, Миллеровском, Шолоховском, Тарасовском, Каменском и Белокалитвинском районе.

Чиновник уточнил, что разрушений среди инфраструктуры не зафиксировано. Люди не пострадали.

Вечером 10 октября министерство обороны РФ сообщило, что средства ПВО в период с 20:00 до 23:00 мск сбили шесть украинских беспилотников над территорией Ростовской области.

Днем того же дня оборонное ведомство информировало, что российские средства ПВО за прошедшую неделю сбили более 1700 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, выпущенных Вооруженными силами Украины.

Ранее в Госдуме предложили ответить «Орешником» на атаки дронов на Россию.