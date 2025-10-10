Генерал Попов: на секретных заводах в Европе массово производят ракеты для ВСУ

Секретные заводы в Европе, над которыми стали замечать дроны, могут производить оружие и ракеты для последующей их отправки в распоряжение ВСУ. Об этом заявил aif.ru генерал-майор в отставке Владимир Попов.

«Эти предприятия ВПК могут оказывать в том числе помощь в поставке Украине оружия, боеприпасов и ракет для систем ПВО. Поэтому этим организациям нужно, чтобы все гарантированно было защищено, сохранено и потом пущено в дело», — отметил он.

Бельгийская «дочка» французского военно-промышленного концерна Thales утверждает, что количество пролетаемых над ее заводами беспилотников с каждым днем увеличивается.

Компания проделала большую работу для установки систем обнаружения на своих объектах.

Издание отмечает, что появление беспилотников рядом с заводами может быть связано с тем, что компания рассчитывает удвоить производство неуправляемых ракет с лазерным наведением FZ275 до 70 тысяч в течение следующих нескольких лет при наличии спроса.

Некоторые политики Европы бездоказательно обвинили в инцидентах Россию. 2 октября президент РФ Владимир Путин пошутил, что больше не будет отправлять дроны в европейские страны.

Ранее в Европе признали, что не могут доказать причастность России к появлению дронов.