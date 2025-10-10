На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Генерал рассказал, как дроны следят за производством ракет для ВСУ в Европе

Генерал Попов: на секретных заводах в Европе массово производят ракеты для ВСУ
true
true
true
close
Станислав Красильников/РИА Новости

Секретные заводы в Европе, над которыми стали замечать дроны, могут производить оружие и ракеты для последующей их отправки в распоряжение ВСУ. Об этом заявил aif.ru генерал-майор в отставке Владимир Попов.

«Эти предприятия ВПК могут оказывать в том числе помощь в поставке Украине оружия, боеприпасов и ракет для систем ПВО. Поэтому этим организациям нужно, чтобы все гарантированно было защищено, сохранено и потом пущено в дело», — отметил он.

Бельгийская «дочка» французского военно-промышленного концерна Thales утверждает, что количество пролетаемых над ее заводами беспилотников с каждым днем увеличивается.

Компания проделала большую работу для установки систем обнаружения на своих объектах.

Издание отмечает, что появление беспилотников рядом с заводами может быть связано с тем, что компания рассчитывает удвоить производство неуправляемых ракет с лазерным наведением FZ275 до 70 тысяч в течение следующих нескольких лет при наличии спроса.

Некоторые политики Европы бездоказательно обвинили в инцидентах Россию. 2 октября президент РФ Владимир Путин пошутил, что больше не будет отправлять дроны в европейские страны.

Ранее в Европе признали, что не могут доказать причастность России к появлению дронов.

Все новости на тему:
Атаки БПЛА на Россию
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами