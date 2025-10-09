На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Путин заявил, что самолет AZAL был задет обломками ракеты

Путин: выпущенные системой ПВО ракеты не поразили самолет AZAL напрямую
Григорий Сысоев/РИА Новости

Две ракеты, которые были выпущены российской системой противовоздушной обороны (ПВО), не поразили самолет AZAL напрямую, а взорвались в нескольких метрах. Об этом заявил президент России Владимир Путин на встрече с главой Азербайджана Ильхамом Алиевым, передает РИА Новости.

Российский лидер подчеркнул, что самолет, скорее всего, был задет обломками, а не поражающими боевыми элементами. Причины катастрофы стали ясны после детального анализа ситуации, пояснил Путин. Глава государства также пообещал, что Россия даст правовую оценку действиям всех должностных лиц в связи с падением самолета.

Пассажирский самолет компании AZAL потерпел крушение в казахстанском Актау утром 25 декабря прошлого года. Лайнер направлялся из Баку в Грозный, незадолго до авиакатастрофы экипаж запрашивал экстренную посадку в Актау. На борту находились 62 пассажира и пять членов экипажа, выжить удалось 27 пассажирам и двум членам экипажа.

27 августа Алиев заявил, что ситуация вокруг крушения самолета AZAL, летевшего из Баку в Грозный, вызывает в его стране разочарование и недовольство.

Ранее Путин назвал Алиеву причину катастрофы самолета AZAL.

