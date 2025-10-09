В Польше сообщили об обнаружении воздушного шара в поле

Воздушный шар неизвестного происхождения обнаружен на востоке Польши в Люблинском воеводстве на границе с Украиной. Об этом сообщает портал Onet.

«Объект приземлился в поле недалеко от дороги Лащув-Телатин», — говорится в сообщении.

О пострадавших и разрушениях не сообщается. В настоящий момент полиция проводит расследование.

В ночь на 10 сентября воздушное пространство Польши нарушили более 20 беспилотников. Несколько из них были сбиты, в том числе истребителями стран НАТО. Инцидент привел к временному закрытию нескольких аэропортов.

Премьер-министр Польши Дональд Туск назвал ситуацию «беспрецедентной» и обвинил Россию в провокации. Местные СМИ публиковали кадры с российскими беспилотниками, найденными на территории республики. Эксперты считают, что это дроны-обманки «Гербера», применяемые для «перегрузки» систем ПВО.

После этого командование НАТО решило усилить оборону в восточной части альянса.

Ранее Грушко заявил, что Россия предлагала Польше консультации по линии МИД по вопросу ситуации с БПЛА.