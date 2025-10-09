На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В Польше сообщили об обнаружении воздушного шара в поле

Onet: воздушный шар неизвестного происхождения обнаружили на востоке Польши
true
true
true
close
Lukasz Pawel Szczepanski/Shutterstock/FOTODOM

Воздушный шар неизвестного происхождения обнаружен на востоке Польши в Люблинском воеводстве на границе с Украиной. Об этом сообщает портал Onet.

«Объект приземлился в поле недалеко от дороги Лащув-Телатин», — говорится в сообщении.

О пострадавших и разрушениях не сообщается. В настоящий момент полиция проводит расследование.

В ночь на 10 сентября воздушное пространство Польши нарушили более 20 беспилотников. Несколько из них были сбиты, в том числе истребителями стран НАТО. Инцидент привел к временному закрытию нескольких аэропортов.

Премьер-министр Польши Дональд Туск назвал ситуацию «беспрецедентной» и обвинил Россию в провокации. Местные СМИ публиковали кадры с российскими беспилотниками, найденными на территории республики. Эксперты считают, что это дроны-обманки «Гербера», применяемые для «перегрузки» систем ПВО.

После этого командование НАТО решило усилить оборону в восточной части альянса.

Ранее Грушко заявил, что Россия предлагала Польше консультации по линии МИД по вопросу ситуации с БПЛА.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами