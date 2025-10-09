Израиль нанес удары по Газе после объявления о мирных договоренностях

Израиль нанес удары по сектору Газа после заявления о мирных договоренностях

Израиль нанес удар по сектору Газа после объявления о достигнутых мирных договоренностях между Израилем и палестинским движением ХАМАС. Об этом заявила служба гражданской обороны палестинского анклава, передает ТАСС.

«С момента объявления этой ночью о достижении договоренностей по предложенным условиям прекращения огня поступали многочисленные сообщения о взрывах», — говорится в сообщении.

Отмечается, что интенсивным авиаударам подвергся город Газа.

Несколько часов назад президент США Дональд Трамп сообщил, что Израиль и ХАМАС подписали договоренности по первому этапу мирного плана по урегулированию в секторе Газа. Американский лидер пояснил, что это означает «очень скорое» освобождение всех заложников, а также отвод израильских войск к согласованным линиям.

До этого Трамп не исключил, что в рамках планируемого визита на Ближний Восток посетит в том числе сектор Газа.

Ранее президент Египта пригласил Трампа на потенциальное подписание соглашения по Газе.