Пилот рассказал о прогрессе РФ в создании истребителя 6-го поколения

Россия движется вперед в вопросе создания истребителя шестого поколения. Об этом заявил ТАСС летчик-испытатель, шеф-пилот ОКБ Сухого Объединенной авиастроительной корпорации (входит в Ростех) Сергей Богдан.
«Создание самолета следующего поколения всегда очень затратный технический вопрос, но у нас в этом направлении есть движение вперед», — сказал он.
Как отметил Богдан, истребитель нового поколения должен отвечать возросшим современным требованиям, в том числе в нем необходимо понизить заметность «во всех диапазонах».
Летчик пояснил, что это достигается благодаря использованию определенных материалов и компоновочных форм конструкции.
Кроме того, в истребителе 6-го поколения должна быть силовая установка со значительно улучшенными характеристиками: очень низким удельным расходом и высокой тягой.
В настоящее время в России ведется работа над проектом МиГ-41.
В ноябре сообщалось, что «Рособоронэкспорт» подписал первые контракты на поставки российского истребителя пятого поколения Су-57 за рубеж.
Ранее было опубликовано видео первого полета истребителя шестого поколения.