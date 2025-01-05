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Пилот рассказал о прогрессе РФ в создании истребителя 6-го поколения

Пилот Богдан: у РФ есть движение в создании истребителя 6-го поколения
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Нина Падалко/РИА «Новости»

Россия движется вперед в вопросе создания истребителя шестого поколения. Об этом заявил ТАСС летчик-испытатель, шеф-пилот ОКБ Сухого Объединенной авиастроительной корпорации (входит в Ростех) Сергей Богдан.

«Создание самолета следующего поколения всегда очень затратный технический вопрос, но у нас в этом направлении есть движение вперед», — сказал он.

Как отметил Богдан, истребитель нового поколения должен отвечать возросшим современным требованиям, в том числе в нем необходимо понизить заметность «во всех диапазонах».

Летчик пояснил, что это достигается благодаря использованию определенных материалов и компоновочных форм конструкции.

Кроме того, в истребителе 6-го поколения должна быть силовая установка со значительно улучшенными характеристиками: очень низким удельным расходом и высокой тягой.

В настоящее время в России ведется работа над проектом МиГ-41.

В ноябре сообщалось, что «Рособоронэкспорт» подписал первые контракты на поставки российского истребителя пятого поколения Су-57 за рубеж.

Ранее было опубликовано видео первого полета истребителя шестого поколения.

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