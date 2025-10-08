На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Польше запустят программу всеобщей военной подготовки

RMF FM: программу всеобщей военной подготовки запустят в Польше в ноябре
Agencja Wyborcza.pl/Jakub Orzechowski/via Reuters

Пилотную программу всеобщей военной подготовки запустят в Польше в ноябре этого года. Об этом сообщает радиостанция RMF FM.

Отмечается, что до конца этого года министерство обороны Польши планирует обучить несколько тысяч человек, а в следующем — 30 тысяч человек.

Добровольцы смогут сами выбрать длительность и место проведения курса, который займет 1-30 дней. При этом граждане сами решат, хотят ли они обучаться гражданской обороне или выбрать военную специальность.

Радиостанция отмечает, что курс подготовки будет включать в себя обучение работе с беспилотными летательными аппаратами, стрельбу, военную медицину.

По окончании курса доброволец даст военную присягу и получит статус резервиста.

В настоящее время численность армии Польши превышает 200 тысяч человек. В планах властей страны довести этот показатель до 300 тысяч человек.

В конце сентября на рассмотрение в сейм (нижнюю палату парламента) Польши был внесен проект бюджета на 2026 год с рекордно высокими расходами на оборону.

Ранее в МИД РФ заявили, что Европа готовится к войне с Россией.

