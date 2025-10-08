На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
На Западе заявили, что Россия не сможет создать истребитель шестого поколения МиГ-41

NSJ: российский перехватчик МиГ-41 останется нарративом, а не реальным самолетом
close
Wikimedia Commons

Россия не сможет создать истребитель шестого поколения МиГ-41 из-за санкций и проблем с промышленностью, пишет обозреватель американского издания National Security Journal (NSJ) Стивен Сильвер.

Таким образом Сильвер прокомментировал слова заслуженного летчика России Владимира Попова о том, что Россия может создать перехватчик следующего поколения, которым может стать МиГ-41.

«Пока не появится оборудование, МиГ-41 останется скорее нарративом, чем самолетом, напоминанием о том, что аэрокосмические амбиции России опережают ее промышленную основу», — отметил эксперт.

По мнению Сильвера, самолет едва ли преодолеет стадию проектирования, несмотря на то, что обладает потенциалом для выхода в ближний космос и достижения скорости 4,3 Маха. Для реализации проекта МиГ-41 российскому авиастроению нужно сперва решить все задачи, связанные с истребителем пятого поколения Су-57, уточнил он.

1 апреля летчик-испытатель, шеф-пилот ОКБ Сухого Объединенной авиастроительной корпорации (входит в Ростех) Сергей Богдан рассказал, что Россия движется вперед в вопросе создания истребителя шестого поколения.

Как отметил Богдан, истребитель нового поколения должен отвечать возросшим современным требованиям, в том числе в нем необходимо понизить заметность «во всех диапазонах».

Летчик пояснил, что это достигается благодаря использованию определенных материалов и компоновочных форм конструкции.

Ранее было опубликовано видео первого полета истребителя шестого поколения.

