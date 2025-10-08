На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Пентагон утвердил проект самолета-истребителя нового поколения

US Navy Photo

Пентагон утвердил проект нового истребителя для военно-морских сил США. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на источники.

Решение о продвижении проекта вперед министр обороны Пит Хегсет принял 3 октября.

Отмечается, что компания, которая будет заниматься разработкой и производством палубного самолета F/A-XX, будет выбрана уже на этой неделе. В тендере принимают участие корпорации Boeing и Northrop Grumman. Новый истребитель придет на смену палубным F/A-18E/F Super Hornet, которые стоят на вооружении с 1990-х годов.

По данным агентства, программа F/A-XX имеет важное значение для обеспечения преимуществ США в противостоянии с Китаем и предполагает создание воздушного судна с повышенной дальностью, малозаметностью и возможностью работы с беспилотными летательными аппаратами.

Реализация проекта ранее откладывалась из-за споров между Пентагоном и Конгрессом по вопросам финансирования. В итоге Конгресс одобрил выделение $750 млрд в рамках крупного пакета налогово-бюджетных мер, а также дополнительно $1,4 млрд на 2026 финансовый год для ускорения программы.

Ожидается, что первые серийные самолеты F/A-XX поступят на вооружение в 2030-х годах, тогда как нынешние F/A-18 будут использоваться до 2040-х.

Ранее в США объяснили отказ от истребителя F-22 Raptor.

