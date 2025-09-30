В США объяснили отказ от истребителя F-22 Raptor

Военно-воздушные силы (ВВС) США планируют снять с вооружения истребители пятого поколения F-22 Raptor из-за высокой стоимости их эксплуатации. Об этом говорится в материале обозревателя The National Interest (TNI) Харрисона Касса.

По его словам, F-22 остается самым мощным истребителем в истории, и за годы эксплуатации у него не появилось равных. Однако, несмотря на успех, самолет постепенно выводится из состава вооруженных сил. Как отмечается в материале, выдающийся истребитель для завоевания превосходства в воздухе, скорее всего, будет отправлен в отставку до того, как успеет проявить себя в реальном воздушном бою.

Как пишет TNI, производство F-22 было завершено в 2012 году: к тому времени было выпущено 187 самолетов при изначальном плане ВВС на 750 единиц. Отказ от дальнейшего выпуска объяснялся чрезмерными затратами, поскольку в войнах с повстанцами дорогая техника не могла полностью раскрыть свой потенциал.

После закрытия линии стоимость обслуживания каждого F-22 резко возросла, а выпуск более доступного F-35 Lightning II и приоритет Пентагона на беспилотные системы привели к дальнейшему сокращению парка F-22.

Ранее США направили бомбардировщики B-2 в сторону Ближнего Востока.