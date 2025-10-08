На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Запад отдает Киеву старое стрелковое оружие

«Известия»: Запад отдает Киеву списанное оружие, что говорит об истощении НАТО
true
true
true
close
Andriy Andriyenko/Press Service of the 65th Separate Mechanized Brigade of the Ukrainian Armed Forces/Handout via Reuters

Запад вооружает бойцов ВСУ старым стрелковым оружием, списанным в Европе, что говорит об истощении мобилизационных запасов НАТО. К такому выводу пришли эксперты, изучив трофеи Южной группировки войск на территории ДНР, сообщают «Известия».

Среди захваченных образцов — три уникальные единицы оружия: американский карабин Colt M933, немецкий автомат Haenel Mk556 и турецкая копия пулемета FN Minimi.

Colt M933 — редкая модель, которая не получила широкого распространения даже в армии США. Эксперты предполагают, что на Украину попала партия, изначально предназначавшаяся для Афганистана, но не поставленная туда после смены власти в Кабуле.

Немецкий Haenel Mk556 с характерным «золотым» покрытием — результат неудачного тендера на новый автомат для бундесвера. После судебных разбирательств уже произведенные автоматы отправились на склады, а затем были переданы Киеву.

Турецкий пулемет, как показал осмотр, имеет серьезные проблемы с надежностью — у одного из образцов отсутствует спусковой крючок, который треснул и отломился.

Военные эксперты отмечают, что разнообразие вооружений создает огромные проблемы для логистики ВСУ. Каждому образцу требуются уникальные боеприпасы, запчасти и специалисты для ремонта. Появление устаревшего оружия, включая образцы, не принятые на вооружение армиями НАТО, свидетельствует о кризисе поставок и истощении мобилизационных запасов Запада.

Ранее эксперт рассказал о возможности изменения целей СВО.

