В России появился дронопорт «Секира» для запуска беспилотников

В РФ создали дронопорт «Секира» для воздушного запуска дронов самолетного типа
true
true
true
close
Константин Михальчевский/РИА Новости

Компания «Кингпро», которая является резидентом Центра беспилотных систем и технологий (ЦБСТ), разработала дронопорт для запуска беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) самолетного типа. Об этом ТАСС сообщили в ЦБСТ.

Там заявили, что новая система получила название «Секира Призрак». Дронопорт состоит из мультироторного беспилотника «Секира» и БПЛА самолетного типа «Призрак».

«Мультироторный дрон поднимает на высоту БПЛА самолетного типа, и тот стартует прямо в воздухе», — сказали в ЦБСТ.

В центре заявили, что система позволяет экономить до 20% энергии заряда аккумулятора, а также делает процесс запуска более безопасным.

«В то же время летающий дронопорт после запуска может выполнять функцию ретранслятора», — отметили в ЦБСТ.

По данным разработчиков, запускаемый с платформы беспилотник «Призрак» способен преодолеть расстояние до 120 км. Масса его полезной нагрузки в виде боевой части может составлять до 3 кг.

Как рассказал генеральный директор и сооснователь компании «Кингпро», в течение нескольких месяцев могут начаться первые поставки серийных дронопортов бойцам в зоне проведения специальной военной операции (СВО), ожидающим такие системы для запуска со скрытых точек.

До этого сообщалось, что в РФ ведется работа над проектом тяжелого беспилотного летательного аппарата коптерного типа «Илья Муромец», предназначенного для эвакуации тяжелораненых и невидимого для радаров.

Ранее в России создали станцию управления армией дронов.

СВО: последние новости
