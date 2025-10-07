Министр внутренних дел Словакии, лидер партии «Голос -— социальная демократия» Матуш Шутай-Эшток заявил на в видео на YouTube-канале партии, что Словакия впервые передаст Украине технику для разминирования.

По словам Шутай-Эштока, Словакия по-прежнему не будет поставлять Украине военную технику.

«Никакого оружия мы посылать на Украину не будем», — подчеркнул он.

Он добавил, что машины для разминирования станут первой гуманитарной помощью с 2023 года, одобренной правительством премьера страны Роберта Фицо.

7 октября Фицо заявлял, что Словакия и Украина проведут переговоры на уровне правительств. Встреча запланирована на 17 октября.

По словам главы правительства Словакии, перед встречей на уровне правительств в двустороннем порядке должны встретиться некоторые министры двух стран. Правительственная встреча состоится в городе Михаловце.

Фицо уточнил, что рассматривает поездку министра обороны Роберта Калиняка на Украину как часть подготовки к правительственной встрече.

В мае вице-спикер парламента Словакии Тибор Гашпар заявил, что правительство Словакии не станет поддерживать поставки оружия и отправку войск на территорию Украины. Он добавил, что республика готова оказывать помощь обеим сторонам по гуманитарной линии.

