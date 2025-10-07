ВКС России получили десять истребителей Су-34М с начала года

Defence24: ВКС России получили десять истребителей Су-34М в 2025 году

В Воздушно-космические силы (ВКС) России могли поступить свыше десяти истребителей-бомбардировщиков Су-34М в 2025 году. Об этом сообщает Defence24.

В апреле «‎Ростех» сообщил, что Минобороны РФ получило партию новых Су-34 от Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК). Предприятия наращивают объемы производства этих самолетов.

По данным Defence24, в ближайшую партию самолетов могли войти два Су-34М. Отмечается, что примерно такое же количество бомбардировщиков было в прошлых партиях. Это означает, что в текущем году российская боевая авиация получила в общей сложности уже десять бомбардировщиков.

Российский истребитель-бомбардировщик Су-34 создан для точного поражения наземных целей противника на больших расстояниях, а также для уничтожения вражеской авиации. Он относится к поколению самолетов 4+.

Самолет обладает столь надежной конструкцией, что может выдерживать посадку на брюхо. Весной этого года Су-34М успешно совершил посадку без выпущенных шасси на брюхо. Машина и экипаж не пострадали.

Ранее в российскую армию поступила партия Су-57 и Су-34.