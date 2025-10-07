На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

ВКС России получили десять истребителей Су-34М с начала года

Defence24: ВКС России получили десять истребителей Су-34М в 2025 году
true
true
true
close
Валентин Капустин/РИА Новости

В Воздушно-космические силы (ВКС) России могли поступить свыше десяти истребителей-бомбардировщиков Су-34М в 2025 году. Об этом сообщает Defence24.

В апреле «‎Ростех» сообщил, что Минобороны РФ получило партию новых Су-34 от Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК). Предприятия наращивают объемы производства этих самолетов.

По данным Defence24, в ближайшую партию самолетов могли войти два Су-34М. Отмечается, что примерно такое же количество бомбардировщиков было в прошлых партиях. Это означает, что в текущем году российская боевая авиация получила в общей сложности уже десять бомбардировщиков.

Российский истребитель-бомбардировщик Су-34 создан для точного поражения наземных целей противника на больших расстояниях, а также для уничтожения вражеской авиации. Он относится к поколению самолетов 4+.

Самолет обладает столь надежной конструкцией, что может выдерживать посадку на брюхо. Весной этого года Су-34М успешно совершил посадку без выпущенных шасси на брюхо. Машина и экипаж не пострадали.

Ранее в российскую армию поступила партия Су-57 и Су-34.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами