Над Липецкой областью отразили атаку украинских беспилотников

Губернатор Артамонов: над Липецкой областью силы ПВО сбили шесть дронов ВСУ
Евгений Биятов/РИА Новости

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили шесть беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ) над Липецкой областью. Об этом сообщил губернатор региона Игорь Артамонов в своем Telegram-канале.

«Шесть вражеских беспилотников были сбиты этой ночью на территории Липецкой области», — говорится в сообщении.

По словам губернатора, в результате налета украинских дронов жертв и пострадавших нет. В настоящий момент на местах падения обломков проводятся работы, подчеркнул он.

Артамонов отметил, что в городе Ельце после атаки ВСУ повреждены автомобиль и остекление частного дома. Сообщается, что главе города Вячеславу Жабину поручено проконтролировать, чтобы пострадавшим гражданам оказали необходимую помощь.

По данным Минобороны РФ, в ночь на 7 октября средства ПВО уничтожили 184 украинских беспилотника, запущенных по российской территории. Больше всего дронов — 62 — уничтожили над Курской областью.

Ранее Собянин сообщил об уничтожении летевшего на Москву беспилотника.

