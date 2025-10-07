Над Липецкой областью отразили атаку украинских беспилотников

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили шесть беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ) над Липецкой областью. Об этом сообщил губернатор региона Игорь Артамонов в своем Telegram-канале.
«Шесть вражеских беспилотников были сбиты этой ночью на территории Липецкой области», — говорится в сообщении.
По словам губернатора, в результате налета украинских дронов жертв и пострадавших нет. В настоящий момент на местах падения обломков проводятся работы, подчеркнул он.
Артамонов отметил, что в городе Ельце после атаки ВСУ повреждены автомобиль и остекление частного дома. Сообщается, что главе города Вячеславу Жабину поручено проконтролировать, чтобы пострадавшим гражданам оказали необходимую помощь.
По данным Минобороны РФ, в ночь на 7 октября средства ПВО уничтожили 184 украинских беспилотника, запущенных по российской территории. Больше всего дронов — 62 — уничтожили над Курской областью.
Ранее Собянин сообщил об уничтожении летевшего на Москву беспилотника.