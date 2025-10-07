Над Липецкой областью отразили атаку украинских беспилотников

Губернатор Артамонов: над Липецкой областью силы ПВО сбили шесть дронов ВСУ

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили шесть беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ) над Липецкой областью. Об этом сообщил губернатор региона Игорь Артамонов в своем Telegram-канале.

«Шесть вражеских беспилотников были сбиты этой ночью на территории Липецкой области», — говорится в сообщении.

По словам губернатора, в результате налета украинских дронов жертв и пострадавших нет. В настоящий момент на местах падения обломков проводятся работы, подчеркнул он.

Артамонов отметил, что в городе Ельце после атаки ВСУ повреждены автомобиль и остекление частного дома. Сообщается, что главе города Вячеславу Жабину поручено проконтролировать, чтобы пострадавшим гражданам оказали необходимую помощь.

По данным Минобороны РФ, в ночь на 7 октября средства ПВО уничтожили 184 украинских беспилотника, запущенных по российской территории. Больше всего дронов — 62 — уничтожили над Курской областью.

