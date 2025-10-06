На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Залужный назвал важнейший показатель отставания ВСУ

Залужный: удар Орешником стал сверхважным показателем отставания Украины
Valentyn Ogirenko/Reuters

Удар «Орешником» по «Южмашу» в Днепропетровске продемонстрировал отставание Украины. Об этом написал экс-главком Вооруженных сил Украины Валерий Залужный в статье для украинского портала «Милитарный».

«Еще одним сверхважным индикатором технологического отставания и зависимости в сфере космических технологий стала российская атака баллистической ракетой «Орешник» на Днепр в ноябре 2024 года», — сказано в ней.

1 октября член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник заявил, что Россия может ударить новейшей баллистической ракетой средней дальности «Орешник» по офису президента Украины Владимира Зеленского в Киеве. Он отметил, что власти республики могут столкнуться с возмездием в случае новых выпадов в сторону Москвы.

Политик напомнил, что Вооруженные силы Российской Федерации еще не применяли оружие, которое могли бы использовать. Такое развитие событий приветствовали бы не только в России, отметил депутат.

Ранее Лукашенко раскрыл планы по размещению «Орешника» в Белоруссии.

