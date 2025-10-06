На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Пленный рассказал о мобилизации больных и пожилых людей на Украине

Украинский военный Вирек заявил, что в ВСУ призывают больных и бездомных
Evgeniy Maloletka/AP

На Украине под мобилизацию подпадают больные и пожилые граждане. Об этом сообщил ТАСС пленный военнослужащий элитного украинского подразделения «Скала» Евгений Вирек.

По его словам, среди мобилизованных встречаются мужчины старше 50 лет, а медицинские комиссии фактически не проверяют состояние призывников. Он отметил, что отбор проходит формально: людей осматривают несколько минут, после чего признают годными к службе независимо от состояния здоровья.

Вирек добавил, что сам страдает астмой и имеет проблемы с сердцем, подчеркнув, что в украинские войска сейчас «берут кого угодно, даже бездомных».

Другой пленный военнослужащий ВСУ Антон Зайцев рассказал, что украинское командование формирует новые штурмовые подразделения из дезертиров и мобилизованных, собранных в Черкассах.

До этого российские военнослужащие из группировки войск «Запад» оказали помощь раненому майору пограничной службы Украины Максиму Трофимуку и перенесли его на носилках восемь километров до точки эвакуации. По словам самого Трофимука, после пленения он получил первую медицинскую помощь на передовой, где ему перевязали раны и предоставили воду.

Ранее солдат ВСУ переоделся в женщину и попытался скрыться с фронта.

Новости Украины
