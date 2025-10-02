Наемник Веласкес: полученный в Колумбии опыт не спасет от российской засады

Опыт колумбийских военных очень ценится, но он «не спасет от российской засады. Об этом рассказал в интервью порталу Cambio отставной колумбийский офицер, наемник Вооруженных сил Украины (ВСУ) Карлос Веласкес.

Мужчина в прошлом сражался в составе вооруженных сил Колумбии против незаконных группировок - Революционных вооруженных сил Колумбии (РВСК/FARC) и Армии национального освобождения (АНО/ELN).

Веласкес признался, что из 20 колумбийцев, с которыми он отправился на Украину, 15 лишились жизней в результате ударов оснащенных взрывчаткой российских беспилотников. Также он рассказал, что Киев не оправдывает ожиданий вербуемых наемников, не выплачивает им обещанный гонорар, ущемляет иностранцев в правах.

По словам колумбийца, во многих случаях наемникам выплачивают только половину обещанной суммы. Веласкес утверждает, что иностранных граждан принуждают сражаться до смерти, а потом их оставляют на поле боя, не соблюдают обязательства по контракту и предоставленные ранее гарантии.

Ранее наемники из Колумбии столкнулись с преградой при попытке покинуть Украину.