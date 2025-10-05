На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Названа причина, по которой Трамп оставил Исландию в НАТО

Столтенберг: Трамп согласился оставить Исландию в НАТО из-за подлодок России
true
true
true
close
Ken Cedeno/Reuters

Президент США Дональд Трамп согласился сохранить Исландию в составе альянса из-за необходимости отслеживания российских подлодок. Об этом рассказал экс-генсек НАТО Йенс Столтенберг в автобиографии «На моем дежурстве: руководство НАТО во время войны», цитаты из которых публикует The Guardian.

Столтенберг вспоминает, что Трамп акцентировал внимание на важности финансовых взносов стран-участниц в оборону и сбалансированности в общем обеспечении безопасности. Наибольшую тревогу у республиканца вызывал тот факт, что лишь небольшая часть государств-членов выделяет на оборону более 2% ВВП. В контексте обсуждения Исландии стало очевидно, что из-за отсутствия собственных вооруженных сил страна не сможет соответствовать установленным требованиям по финансовым вложениям.

«Тогда чего мы хотим от Исландии?» — спросил президент США.

Столтенберг отмечает, что министр обороны США в период с 2017 по 2019 годы Джим Мэттис объяснил Трампу стратегическую ценность баз НАТО для подводных лодок, кораблей и авиации альянса. Мэттис подчеркнул, что они будут полезны, если Трамп заинтересован в отслеживании российских подводных судов.

После некоторого размышления Трамп заявил, что в таком случае Исландия может остаться в НАТО, вспоминает Столтенберг.

Ранее Трамп приблизил атомные субмарины к российским берегам.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами