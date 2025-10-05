Названа причина, по которой Трамп оставил Исландию в НАТО

Президент США Дональд Трамп согласился сохранить Исландию в составе альянса из-за необходимости отслеживания российских подлодок. Об этом рассказал экс-генсек НАТО Йенс Столтенберг в автобиографии «На моем дежурстве: руководство НАТО во время войны», цитаты из которых публикует The Guardian.

Столтенберг вспоминает, что Трамп акцентировал внимание на важности финансовых взносов стран-участниц в оборону и сбалансированности в общем обеспечении безопасности. Наибольшую тревогу у республиканца вызывал тот факт, что лишь небольшая часть государств-членов выделяет на оборону более 2% ВВП. В контексте обсуждения Исландии стало очевидно, что из-за отсутствия собственных вооруженных сил страна не сможет соответствовать установленным требованиям по финансовым вложениям.

«Тогда чего мы хотим от Исландии?» — спросил президент США.

Столтенберг отмечает, что министр обороны США в период с 2017 по 2019 годы Джим Мэттис объяснил Трампу стратегическую ценность баз НАТО для подводных лодок, кораблей и авиации альянса. Мэттис подчеркнул, что они будут полезны, если Трамп заинтересован в отслеживании российских подводных судов.

После некоторого размышления Трамп заявил, что в таком случае Исландия может остаться в НАТО, вспоминает Столтенберг.

