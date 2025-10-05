На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Израиле заявили о готовности разгромить ХАМАС

Кац: Израиль готов разгромить ХАМАС при отказе освободить заложников
Israel Defense Forces via AP

Израиль усилит свои действия против палестинской группировки ХАМАС, если она откажется освободить заложников в ближайшее время. Об этом заявил министр обороны страны Исраэль Кац, передает газета The Times of Israel.

Он отметил, что Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) находится в самом центре города Газа и готова к любому развитию событий.

«Если ХАМАС откажется освободить заложников, ЦАХАЛ вновь усилит огонь до тех пор, пока ХАМАС не будет разгромлен, а все заложники не будут освобождены», — сказал глава Минобороны.

Израиль ожидает немедленного освобождения всех заложников в ближайшем будущем в соответствии с планом президента США Дональда Трампа. После этого ХАМАС будет разоружен, а анклав — демилитаризован. Израильская армия останется в Газе для защиты населения Израиля, добавил Кац.

До этого главы МИД арабских и исламских стран призвали начать переговоры по передаче власти в Газе переходному комитету.

Ранее Нетаньяху рассказал, что ждет ХАМАС после освобождения заложников.

Война в Газе
